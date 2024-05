Mercato USA ancora in calo ad aprile: crolla l'hardware e crollano gli acquisti su console

Come ogni mese, l'analista di Circana Mat Piscatella ha pubblicato degli estratti dei dati relativi all'andamento del mercato dei videogiochi USA ad aprile 2024, svelando un ulteriore calo generale rispetto ai mesi precedenti, che conferma la situazione difficile che sta attraversando. Si parla di un -3% anno su anno, dovuto soprattutto al crollo delle vendite hardware, che hanno fatto un risultato peggiore del 43% anno su anno, con un calo del 4% anche per gli accessori. Purtroppo l'aumento del 2% nella spesa per contenuti non migliora il quadro generale, che è decisamente fosco, considerando anche che a tenere botta è stato soprattutto il settore mobile.

I ricavi totali di aprile 2024 sono stati di 4.096 milioni di dollari, contro i 4.202 dell'anno scorso. La vendita di videogiochi ha raggiunto i 3.736 milioni di dollari di ricavi, lì dove nel 2023 si era fermata a 3.675. L'hardware ha subito un vero e proprio tonfo, passato dai 368 milioni di dollari del 2023 ai 208 di quest'anno.