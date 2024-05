iPhone 16 Pro con schermi OLED di LG e Samsung, dal 2026 anche su MacBook Pro (forse)

I nuovi iPhone Pro 16, o come si chiameranno i top di gamma Apple in arrivo sul mercato il prossimo autunno, avranno display OLED prodotti da Samsung Display e da LG Display. Pare infatti che per la prima LG Display sia riuscita a superare i controlli di qualità di Apple per tempo, e non solo a produzione di massa già iniziata. Non sarà invece della partita il produttore cinese BOE, che continua ad avere grosse difficoltà a rispettare i requisiti di qualità imposti da Apple per i pannelli OLED dei modelli top di gamma.

La suddivisione dei modelli per iPhone 16 dovrebbe quindi essere la seguente: Samsung Display fornirà schermi per tutti i quattro nuovi modelli di iPhone 16, due base e due della serie Pro, mentre LG Display produrrà gli schermi solo per i due modelli di punta. Il produttore cinese BOE, invece, fornirà pannelli per i soli due modelli base. Al momento, però, né Samsung né LG hanno ancora ricevuto l'approvazione per iPhone 16 Pro Max, perché Apple ha preso tempo per analizzare i sample.

Per quanto riguarda l'annuncio, i nuovi iPhone dovrebbero essere presentati dopo l'estate, con un evento in streaming previsto per settembre.