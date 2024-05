I Days of Play di PlayStation sono anche da GameStop: ecco le offerte per PS4 e PS5 nei negozi da oggi

Per maggiori informazioni vi rimandiamo sulla pagina ufficiale del sito GameStop , ma qui facciamo intanto una selezione delle cose più interessanti in offerta all'interno delle varie categorie di prodotto.

Gli sconti coinvolgono diverse tipologie di prodotti PlayStation e vanno dalle console stesse PS4 e PS5 agli accessori, fino al software con numerosi sconti sui giochi e anche sugli abbonamenti a PlayStation Plus, per un avvio d'estate che propone delle occasioni davvero interessanti.

È partita l'iniziativa Days of Play di Sony , che nei suoi numerosi sconti coinvolge anche la catena GameStop , con una serie di promozioni e offerte dedicate a PS4 e PS5 a partire da oggi e fino al 12 giugno 2024 : vediamo qui sotto alcune delle più interessanti.

Trovate queste offerte a questo indirizzo sul sito di GameStop, tenendo presente che tutte queste sono cumulabili con la permuta di console come PS4 e PS4 Pro per un ulteriore sconto massimo di 150€.

In questi giorni è possibile acquistare PS5 in varie versioni e con bundle differenti , con la possibilità anche di ottenere un ulteriore sconto fino a 150€ attraverso la permuta di PS4 o PS4 Pro:

PlayStation VR2 e DualSense

Per quanto riguarda gli accessori, troviamo alcune occasioni speciali soprattutto sul fronte PlayStation VR2 e DualSense, ovvero tra i prodotti più interessanti da affiancare alla console e in questo con promozioni molto interessanti:

PlayStation VR2 - 499,98€ invece di 599,98€ a questo indirizzo

DualSense (vari colori) - 49,98€ a questo indirizzo

I DualSense continuano ad essere tra gli accessori più venduti in assoluto, dunque l'interesse rimane alto anche se sono spesso protagonisti di sconti, mentre per quanto riguarda PlayStation VR2 il taglio di prezzo è alquanto consistente e piuttosto raro, in questa entità, dunque l'occasione è ghiotta.