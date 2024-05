La comunità di Helldivers 2 deve rimanere civile, per il nuovo CEO di Arrowhead Games

"Ho incaricato [Pilestedt] di essere l'Obi-Wan dei molti 'Luke' del nostro studio", ha scritto Jorjani parlando del futuro di Helldivers 2. "Se tutti sentiranno la saggia voce di [Pilestedt] nella loro testa quando devono bilanciare armi, progettare missioni o nemici, tanto meglio. Questo non significa che abbia sempre ragione... ma abbiamo intenzione di tenerlo sulle spine, e lui lo farà con noi".

Shams Jorjani, il nuovo CEO di Arrowhead, ha invitato la comunità di Helldivers 2 a rimanere civile . Lo ha fatto in una lettera aperta pubblicata su Reddit sul futuro del gioco, in cui ha parlato anche del nuovo ruolo dell'ex capo dello studio Johan Pilestedt. Stando a quanto dichiarato da Jorjani, il team continuerà a lavorare a stretto contatto con Sony , aggiungendo nuovi contenuti al gioco e mantenendo un dialogo aperto con la comunità.

I rapporti con Sony

Nella lettera, Jorjani definisce PlayStation un "partner fantastico", aggiungendo che Arrowhead "continuerà a lavorare a stretto contatto con Sony e a migliorare il gioco per il maggior numero di persone possibile". Si tratta di una dichiarazione attesa, considerando i contrasti tra le due compagnie dovuti al tentativo di Sony di far passare l'obbligo di avere un account PSN per giocare su PC.

Tre giocatori su uno dei pianeti di Helldivers 2

Dopo aver parlato di voler creare un'infrastruttura che supporti l'aggiunta di nuovi contenuti, Jorjani afferma di voler mantenere aperto il dialogo con i giocatori, ma spera che la comunità rimanga civile: "Pilestedt e io saremo sempre attivi, ma lo saremo ancora di più se le cose saranno più civili e divertenti. Quindi vi chiedo di aiutarci a rendere positiva per tutti l'atmosfera".