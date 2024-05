PS5: il prossimo evento Sony sarebbe uno State of Play a fine maggio, per un leaker

Continuano le voci sul presunto evento Sony PlayStation previsto per i prossimi giorni, con un leaker in particolare che sta insistendo ancora sul fatto che questo avverrà entro la fine di maggio, ma specificando che si tratterà di uno State of Play.

Verrebbero dunque ridimensionate le aspettative che si erano create dai rumor precedenti: si parlava infatti di un PlayStation Showcase, che solitamente rappresenta un evento maggiore da parte di Sony, in cui vengono solitamente presentati anche più giochi first party in esclusiva di grosso calibro.

Uno State of Play solitamente è un evento di presentazione di dimensioni minori e spesso concentrato su pochi titoli o anche uno solo, ma è anche vero che le sfumature sono diverse e i recenti eventi di questo tipo hanno comunque portato molte novità interessanti.