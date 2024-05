PlayStation Store, il Pianeta degli Sconti: ecco i giochi PS4 e PS5 da non perdere

Su PlayStation Store è tornato Il Pianeta degli Sconti, la promozione che che garantisce riduzioni fino all'80% su di un'ampia selezione di giochi PS4 e PS5. Valida fino al 6 giugno, l'iniziativa di Sony include davvero tantissime offerte, ma quali sono i titoli da non perdere? Dagli scontri a fuoco di Call of Duty: Modern Warfare 3 ai combattimenti a turni di Unicorn Overlord, dalle straordinarie atmosfere di Persona 3 Reload al gameplay nostalgico di Contra: Operation Galuga, dal mondo in miniatura di Grounded a quello alieno di Outcast: A New Beginning, passando per Sonic, Like a Dragon e le Tartarughe Ninja, ecco i nostri suggerimenti.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Il Capitano Price in azione nella campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3 Non è probabilmente un caso che Call of Duty: Modern Warfare 3 sia tornato disponibile al prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, 47,99€ anziché 79,99€ per il bundle cross-gen, in concomitanza con l'annuncio ufficiale di Call of Duty: Black Ops 6, il prossimo capitolo della serie sparatutto prodotta da Activision che ci catapulterà nella Guerra del Golfo. Remake dell'omonimo episodio pubblicato nel 2011, Modern Warfare 3 riprende le vicende del Capitano Price e della Task Force 141, i cui componenti finiscono nel mirino del terrorista russo Vladimir Makarov, che sta organizzando una serie di sanguinosi attentati contro il mondo occidentale. Riuscirà la squadra a riunirsi e a sventare questa minaccia? Alla campagna cinematografica, caratterizzata dalla presenza di una serie di missioni dotate di una struttura libera, si affianca uno spettacolare comparto multiplayer online che anche stavolta non delude, mettendo in campo numerose modalità per un massimo di sessantaquattro partecipanti: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Call of Duty: Modern Warfare 3.

Unicorn Overlord I personaggi e lo stile di Unicorn Overlord L'ultimo, straordinario titolo firmato da Vanillaware, Unicorn Overlord è alla prima promozione in assoluto su PlayStation Store: 44,99€ anziché 59,99€, dunque uno sconto pari al 25% che non cambia la vita ma può senz'altro spingervi a recuperare uno dei migliori RPG tattici degli ultimi anni, caratterizzato come al solito da uno stile grafico sorprendente e da un comparto narrativo che non si fa mancare nulla. Coinvolti nella storia del giovane principe Alain, dovremo aiutarlo a reclamare il trono del regno di Cornia dopo anni passati a nascondersi dalle truppe del malvagio generale Valmore, che controlla il territorio con il pugno di ferro. A legittimarci agli occhi del popolo ci sarà appunto l'Anello dell'Unicorno, un oggetto che consente di evocare creature magiche e che, insieme ai compagni d'avventura di Alain, ci consentirà di vincere questa importante battaglia. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di Unicorn Overlord.

Persona 3 Reload I protagonisti di Persona 3 Reload Seconda riduzione e prezzo più basso di sempre su PlayStation Store per Persona 3 Reload, l'eccellente remake dell'RPG targato Atlus che potete acquistare per 48,99€ anziché 69,99€, risparmiando in questo caso il 30%. Vale senz'altro la pena di approfittarne, vista la qualità di un'esperienza completamente ridisegnata sul piano tecnico, migliorata in termini di gameplay e arricchita di diversi contenuti. Come abbiamo scritto nella recensione di Persona 3 Reload, verrete subito conquistati dalla storia dello studente protagonista di quest'avventura, che scopre di possedere capacità speciali e viene coinvolto suo malgrado in una serie di eventi fuori dal comune che si verificano allo scoccare dell'Ora Buia, quando le Ombre accedono alla nostra dimensione e attaccano le persone.

Contra: Operation Galuga L'artwork ufficiale di Contra: Operation Galuga Prezzo più basso di sempre su PS Store anche per Contra: Operation Galuga, l'accorato tributo di WayForward agli episodi classici della serie action shooter di Konami, che viene via per 27,99€ anziché 39,99€, con un risparmio del 30% che potrebbe convincere all'acquisto chi era curioso di provare questa accattivante rivisitazione ma aspettava appunto uno sconto. Vivace, colorato, divertente e frenetico sia in solitaria che, soprattutto, in cooperativa, il gioco possiede una campagna breve ma che si presta a essere rivisitata più e più volte grazie alla bontà del level design, che vi catapulterà nelle atmosfere degli originali Contra: ulteriori dettagli nella nostra recensione di Contra: Operation Galuga.

Grounded Lo scontro con un ragno in Grounded Una delle quattro esclusive Xbox che hanno fatto il proprio debutto su PlayStation, Grounded rientra fra le offerte de Il Pianeta degli Sconti ed è dunque disponibile alla cifra più bassa finora, 27,99€ anziché 39,99€ per una riduzione che corrisponde al 30%. Sarà sufficiente per spronarvi a provare il survival in miniatura targato Obsidian Entertainment? Al comando di un ragazzino ridotto alle dimensioni di una formica insieme ai suoi amici, a causa di un misterioso dispositivo, dovremo fare i conti con la realtà del micromondo rappresentato dal giardino di casa, con le sue numerose insidie ma anche le opportunità di scoprire l'origine dell'esperimento che ci ha messo in questa situazione. Curiosi di saperne di più? Recuperate la nostra recensione di Grounded, allora.