Call of Duty accusato di aver stimolato il massacro alla scuola di Uvalde, in una causa legale

Un gruppo di famigliari delle vittime ha avviato una causa, guidata dall'avvocato Josh Koskoff, che a quanto pare cita anche Call of Duty e Activision Blizzard come cause della strage nella scuola, in quanto ci sarebbe "una linea che collega direttamente la condotta di queste compagnie e la sparatoria di Uvalde", secondo il legale.

Riemerge la questione sulla violenza nei videogiochi e gli eventuali effetti di questa sulla psiche dei giovani in una nuova causa legale che vede anche Call of Duty fra gli accusati , come possibile elemento che avrebbe portato al terribile massacro presso la Robb Elementary School di Uvalde , in Texas.

Activision Blizzard e Meta come concause della strage

Call of Duty: Modern Warfare III, un'immagine

La causa punta soprattutto verso un produttore di armi specifico, Daniel Defense, ma cita comunque anche Activision Blizzard come concausa del crimine, in quanto publisher di Call of Duty, gioco che avrebbe spinto il ragazzo ad effettuare la strage nella scuola.

Questo insieme anche ai social, per i quali in particolare viene citato Meta e Instagram come altro veicolo attraverso il quale la conoscenza delle armi sarebbe stata inculcata in Ramos.

"La verità è che l'industria delle armi e Daniel Defense non ha agito da soli", riferisce lo studio legale di Koskoff in un comunicato ufficiale. "Non avrebbero potuto raggiungere questo ragazzo se non attraverso Instagram. Non avrebbero potuto esporlo al circolo di dopamina che segue l'uccisione virtuale di una persona. Questo è quello che provoca Call of Duty".

In sostanza, per l'accusa, Meta e Activision Blizzard "hanno consapevolmente messo in contatto l'omicida con l'arma, condizionandolo a vedervi la soluzione dei propri problemi, e addestrato a utilizzarla".