Ace Combat 8 potrebbe essere il nuovo progetto di grosso calibro di Bandai Namco

Nonostante si tratti di una serie storica per Namco prima e Bandai Namco poi, Ace Combat non ha propriamente le caratteristiche del blockbuster per il publisher, ma evidentemente questa potrebbe proseguire con un progetto di notevoli dimensioni.

Questo da una parte menzionerebbe quantomeno un nuovo capitolo nella serie di simulazioni/sparatutto aerei da parte della compagnia nipponica, che manca dalle scene da alcuni anni, ma dall'altra ci dice anche che il publisher avrebbe intenzione di farne un titolo di grosso calibro, dunque al centro di una produzione importante, cosa di per sé per nulla scontata.

Una partnership tra due team

In effetti, già nel 2022 erano emerse le prime informazioni su Ace Combat 8, o quantomeno un nuovo capitolo della serie che non ha ancora un nome ufficiale: all'epoca emergeva come un progetto in collaborazione tra due divisioni di Bandai Namco, ma la questione potrebbe essersi evoluta nel frattempo.



Le ultime notizie parlavano di una collaborazione tra il team ILCA, impegnato sia in One Piece Odyssey che nel nuovo Ace Combat, e ORCA, una compagnia collegata il cui CEO lavora alla serie aerea in questione praticamente dal primo capitolo.

Ora che One Piece Odyssey è uscito, è probabile che lo sviluppo si sia concentrato del tutto su Ace Combat 8 e che sia giunto il momento di vederlo in azione, forse nei prossimi mesi tra gli eventi estivi e il Tokyo Game Show 2024.

"Il prossimo gioco su larga scala di Bandai Namco è il progetto Chronicle, in sviluppo con il supporto di ILCA e ORCA", ha scritto Midori, in risposta a chi diceva che probabilmente non ci sono notizie in arrivo riguardanti Tales of da parte di Bandai Namco. "Penso che si tratti di Ace Combat 8", ha poi aggiunto, confermando le voci precedenti sulla partnership tra i due team al riguardo.