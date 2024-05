The Rogue Prince of Persia, il nuovo diario di sviluppo ci parla del lato narrativo

The Rogue Prince of Persia uscirà il 27 maggio in accesso anticipato su PC e lo studio di sviluppo Evil Empire sta anticipando il lancio con video e post ufficiali che provano a spiegare al meglio il gioco e la sua filosofia. Siamo quindi al quarto videodiario di sviluppo, in questo caso dedicato al lato narrativo del gioco, che avrà un ruolo fondamentale, pur essendo un roguevania.

Il video inizia spiegando in breve la storia del principe, che gli sviluppatori hanno riassunto in: "è bloccato in un file di salvataggio rovinato." Tradotto in termini di gioco, è bloccato in un loop temporale causato da un artefatto magico chiamato "Bola". Questo loop lo riporta al punto in cui era al sicuro prima di morire. Non è lui ad aver scelto, quindi, e nell'avventura dovrà capire i risvolti di questo potere.