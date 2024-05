No Rest for the Wicked: la grossa patch 2 porta respec del personaggio, remap dei tasti, DLSS e FSR

Continua l'evoluzione di No Rest for the Wicked, gioco che rimane in accesso anticipato e dunque di fatto ancora in fase attiva di sviluppo, con l'arrivo della grossa patch 2 per questa versione preliminare, che porta con sé parecchie novità interessanti per il gioco.

Moon Studios ha applicato varie modifiche e miglioramenti a No Rest for the Wicked con questo nuovo aggiornamento, definitivo Early Access Patch 2 e dunque considerato un update maggiore per l'action RPG, che vanno dagli aggiustamenti tecnici a caratteristiche riguardanti il gameplay.

A distanza di un mese dal lancio, No Rest for the Wicked ottiene la possibilità di effettuare il remap dei controlli, una cosa che era stata chiesta nei feedback degli utenti ormai da tempo ed è stata messa a disposizione con la patch, consentendo di personalizzare al meglio tasti e comandi del gioco.