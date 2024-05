I Toylet sexy di SEGA sono ancora molto richiesti in Giappone, stando a uno studio

Era il 2011 quando SEGA lanciò sul mercato un hardware che ha fatto la storia, almeno di quella dei bagni pubblici: il Toylet, sviluppato da SEGA R&D1. In cosa consisteva? Nel trasformare l'andare a fare pipì in un'esperienza di intrattenimento interattiva; era composto da uno schermo LCD, da un sensore di tracciamento del movimento (per rilevare il giocatore... chiamiamolo così) e da un sensore rivolto verso il basso che misurava sia la velocità del getto di urina del giocatore che la quantità di acqua.

Aveva come scopo quello di far concentrare la persona sulla sua attività ludica del momento, evitando che l'urina finisse sul pavimento. Insomma, l'obiettivo finale era nobilissimo: avere dei bagni pubblici più puliti. Ma non solo, perché i giocatori più bravi potevano salvsare i loro punteggi su di una chiavetta USB per vantarsene poi con gli amici. Lo schermo LCD proiettava dei giochi interattivi, solitamente sexy (non tutti in realtà). Qualcuno di voi ha sicuramente visto i Toylet di Yakuza Kiwami 2.