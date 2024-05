Final Fantasy 16 e 7 Rebirth, un ex Square Enix ha spiegato perché le vendite non hanno soddisfatto

Un ex dirigente di Square Enix, Jacob Navok, ha spiegato come mai le vendite di Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Rebirth sono state deludenti e come l'accusa mossa a Square Enix di avere stime di vendita irrealistiche sia semplicemente assurda.

Il contesto è l'ultimo rapporto finanziario di Square Enix, in cui il presidente della compagnia, Takashi Kiryu, ha parlato di risultati deludenti per i due giochi citati e Foamstar. Tutti e tre non hanno raggiunto gli obiettivi fissati. Non ci sono stati aggiornamenti sulle vendite, ossia non sono stati svelati numeri, ma si è parlato della possibilità che Final Fantasy 16 raggiunga i suoi obiettivi in 18 mesi.

Le dichiarazioni di Kiryu hanno ravvivato il vecchio dibattito sulle stime impossibili di Square Enix, ossia sulle prospettive di vendita irreali della compagnia. Navok, che attualmente è CEO di Genvid Technologies ma che in passato è stato direttore dello sviluppo commerciale di Square Enix, ha però cercato di chiarire bene la questione, affermando in una serie di post su X che "non era vero quando ero lì ed è improbabile che lo sia oggi. Le aspettative di vendita generalmente derivano dalla necessità di coprire i costi di sviluppo più il ritorno sull'investimento".

"C'è un malinteso che viene ripetuto da quasi un decennio e mezzo, ossia che Square Enix stabilisca requisiti di vendita arbitrariamente alti e poi si arrabbi quando questi requisiti non vengono soddisfatti." Navok ha quindi spiegato che se lo sviluppo di un gioco costa 100 milioni di dollari in cinque anni, quando arriva sul mercato deve fare meglio di un potenziale investimento in borsa nello stesso periodo: "Negli ultimi 5 anni prima di febbraio 2024, il mercato azionario ha avuto un tasso di rendimento medio del 14,5%. Investire quei 100 milioni di dollari in borsa ti avrebbe garantito un ritorno di 201 milioni di dollari, quindi questo è il nostro punto di riferimento per il ROI (Return On Investment)".