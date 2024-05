Square Enix: crollano le azioni in borsa dopo gli ultimi risultati finanziari negativi

Anche le previsioni per l'anno fiscale in corso (che termina a marzo 2025) non sono particolarmente accattivanti, con l'azienda che prevede un reddito operativo di 40 miliardi di yen (circa 236,76 milioni di euro), contro i 57 miliardi di yen previsti dagli analisti.

Come anticipato in apertura, il calo nella quotazione è causato dagli ultimi deludenti risultati finanziari della compagnia, che hanno visto un aumento sostanziale dei costi a causa della cancellazione di diversi progetti, ricavi inferiore del previsto, legati probabilmente alle performance di Final Fantasy 7 Rebirth e Final Fantasy 16 , con conseguente calo dei profitti netti del 70% anno su anno .

La nuova strategia di Square Enix

Pare che le vendite di Final Fantasy 16 siano state inferiori del previsto

L'ultimo report finanziario di Square Enix è stato accompagnato dall'annuncio di una nuova strategia, con la compagnia che da qui al 2027 intende gettare delle nuove basi solide per il futuro.

Per farlo intendere abbracciare un approccio multipiattaforma per i giochi tripla A puntando agli ecosistemi PlayStation, Xbox, Nintendo e PC, dunque meno focalizzato su esclusive temporali come quelle degli ultimi Final Fantasy, e concentrando le attenzioni su un numero minore di giochi e IP, preferendo la qualità alla quantità. C'è in programma anche di riorganizzare la struttura della compagnia in madrepatria e in Occidente, cosa che purtroppo ha comportato anche dei licenziamenti nelle divisioni europee e statunitensi.