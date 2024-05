Square Enix: profitti colati a picco a causa dei progetti cancellati

Il report dell'ultimo anno fiscale (concluso il 31 marzo) parlano di ricavi pari a 356,34 miliardi di yen (circa 2,2 miliardi di euro), con un incremento del 3,8% anno su anno. Al netto di una piccola crescita dei ricavi, i costi sono saliti vertiginosamente anche a causa dei 22,1 miliardi di yen (circa 131 milioni di euro) persi con la cancellazione di una serie di progetti non svelati al grande pubblico . Di conseguenza i profitti netti della compagnia ammontano a 14,91 miliardi di yen (circa 88,7 milioni di euro), con un calo di ben il 69,7% anno su anno .

Square Enix ha registrato un calo sostanziale dei profitti durante l'ultimo anno fiscale, scesi di quasi il 70% su base annuale, causato, secondo la compagnia, principalmente dalla cancellazione di alcuni progetti in corso , annunciata lo scorso mese.

La nuova strategia di Square Enix, più multipiattaforma e qualità

Kingdom Hearts 4 è uno dei giochi attualmente in sviluppo presso Square Enix

I progetti cancellati fanno parte di una strategia più ampia che coinvolge tutto il processo di creazione e pubblicazione dei giochi di Square Enix, con l'obiettivo di abbracciare un approccio multipiattaforma (PC, PlayStation, Xbox e Nintendo) per i giochi tripla A, e favorire la qualità alla quantità, ovvero realizzare meno giochi ma con un'attenzione maggiore.

Questo significa che in futuro vedremo meno progetti pubblicati esclusivamente su un numero ristretto di piattaforme, come ad esempio Final Fantasy 16 e i remake di Final Fantasy 7, o comunque una maggiore attenzione ai mercati PC, Xbox e Nintendo da parte di Square Enix.

"L'utile attribuibile ai proprietari della casa madre è stato di 14.912 milioni di yen (con un calo del 69,7% rispetto all'anno fiscale precedente), in parte dovuto al riconoscimento di 22.087 milioni di yen di perdite sulla cessione di contenuti come perdita straordinaria", recita il report di Square Enix per gli investitori.

"Queste perdite sono state causate dall'interruzione delle attività di sviluppo di alcuni contenuti chiave del segmento Digital Entertainment. Un'analisi della fattibilità dello sviluppo, effettuata progetto per progetto, ha evidenziato l'incompatibilità di questi particolari sforzi con il nuovo approccio del Gruppo allo sviluppo di giochi ad alta definizione (HD), che riflette obiettivi quali lo sviluppo multipiattaforma e il rafforzamento delle capacità di sviluppo interne."