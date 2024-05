iPhone 16 Pro come iPad Pro: Apple programma di migliorare sensibilmente le prestazioni del display

Più luminosi di base

I nuovi iPhone Pro saranno più luminosi del 20% in condizioni standard

La notizia proviene da Weibo, con la firma del leaker Instant Digital, e riguarda un passaggio del picco di luminosità per i prossimi iPhone Pro da 1000 nit a 1200 nit.

Questo per quanto riguarda la visualizzazione di contenuti in SDR.

È importante notare che Apple dichiara la luminosità di picco in relazione ai contenuti HDR, che per la linea 16 è di 1600 nit.

Fino ad ora, gli smartphone della mela erano fermi a 1000 nit per la visualizzazione in range dinamico standard, e questo aumento potrebbe essere particolarmente utile quando si fruisce quotidianamente di contenuti sotto la luce naturale, considerando anche come l'SDR sia il formato più comune.

I nuovi dispositivi di punta di Apple, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, trarranno vantaggio da questa piccola ma significativa spinta per valorizzare i nuovi display, dei quali sappiamo, o almeno riusciamo a presumere dalle dimensione dei primi mockup trapelati, aumenteranno di dimensioni da 6,1 a 6,3 pollici e da 6,7 a 6,9 pollici, rispettivamente.

Altra novità sul fronte schermi sarà l'adozione della tecnologia "Border Reduction Structure" che contribuirà a rendere ancora più sottili le cornici dei nuovi modelli di Cupertino.