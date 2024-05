Steam: al via le offerte del Festival della Rigiocabilità Infinita

Steam ha dato il via al Festival della Rigiocabilità Infinita con tantissimi offerte su giochi che, come suggerisce il titolo, offrono tantissime ore di divertimento e altissima rigiocabilità, tra rogukelike/lite, sandbox e giochi con generazione procedurale, per buona pace della vostra vita sociale.

Ad esempio, troviamo il sempreverde Dead Cells venduto a 12,49 euro, con uno sconto del 50% sul totale e con sconti vari anche sui DLC pubblicati dopo il lancio. Rogue Legacy 2 invece è in offerta a 13,47 euro, con uno sconto del 45%.

Returnal invece può essere vostro a 35,99 euro, con una riduzione del prezzo del 40% sul totale. Mentre l'assuefacente gioco di carte Balatro è disponibile a 12,59 euro, con un piccolo sconto del 10% sul totale.

Se volete spendere poco, segnaliamo che sotto i 10 euro potete aggiungere alla vostra libreria anche Darkest Dungeon a 3,67 euro, Don't Starve a 2,04 euro, Everspace a 2,99 euro, Enter the Gungeon a 4,43 euro, InscryptionInscryption a 9,99 euro e SpelunkySpelunky 2 a 8,39 euro.