La prossima Xbox potrebbe essere una linea di dispositivi compatibili, improntati su Windows?

Ovviamente non possiamo prendere l'informazione come certa, ma Corden ha provato in precedenza di avere delle buone connessioni interne con l'ambito Microsoft, dunque le sue esternazioni possono essere prese in considerazione, sebbene si tratti comunque di voci di corridoio.

Una famiglia Xbox

"La prossima Xbox avrà una forte impronta Windows e sarà un dispositivo di riferimento da proporre a vari produttori, in maniera simile a un ASUS ROG Ally, per fare un esempio", ha riferito Corden, "Come il Surface Pro 11 rappresenta un riferimento per i PC con AI".



In sostanza, secondo il giornalista in questione la prossima Xbox non sarebbe un singolo dispositivo dotato di un design specifico, bensì un progetto con specifiche di riferimento che porterà alla produzione di dispositivi differenti da parte di vari produttori.

In questa maniera, più che una console si tratterebbe di una famiglia di dispositivi compatibili, probabilmente dotati di una piattaforma software molto vicina a Windows, se non proprio riferita al sistema operativo Microsoft in questione.

La cosa potrebbe avere a che fare anche con altre voci che vogliono Microsoft particolarmente interessata all'architettura ARM, che potrebbe aprire la strada a una possibile Xbox portatile che, a questo punto, rientrerebbe nella famiglia dei dispositivi Xbox.

Qualcosa del genere è stato mostrato anche in ambito PC con la recente presentazione dei Copilot+ PC, ovvero una linea di portatili tutti improntati sulle stesse caratteristiche ma prodotti da marche diverse.