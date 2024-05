Come non amare questo Game Boy gigante difficile da portare anche sulla schiena?

Quindi che ne direste di giocare con un Game Boy così grosso da non poter essere messo in tasca ? In realtà ha delle dimensioni tali che sarebbe complicato anche portarselo sulla schiena. La geniale idea, che chissà perché non venne al compianto Gunpey Yokoi , è del modder Arnov Sharma, che ha voluto celebrare lo storico hardware allargandolo a dismisura, per poi chiamarlo Game Boy XL. Ora, immaginate di giocarci in bagno o sul treno...

Un Game Boy gigante

Ottimo da portare sempre con sé

Comunque sia il dispositivo contiene un Raspberry Pi 5 e vanta una custodia stampata in 3D su misura. "Come potete vedere, questa non è una console portatile ordinaria", ha spiegato Sharma. "È spessa e larga, decisamente enorme, ed è un vero e proprio grossa e goffa."

Sapendo che guardando questo Game Boy non resisterete, Sharma ha fornito anche tutte le istruzioni per replicarlo.

Sharma comunque non è completamente soddisfatto e vorrebbe migliorare alcuni elementi come la distribuzione del peso interno, lo schermo e il fatto che al momento non ci sia nessun indicatore di batteria. "Questo progetto nel complesso è stato un successo; tuttavia, ci sono alcuni problemi che devono essere risolti per la prossima iterazione".

Specifichiamo, nel caso in cui non si fosse capito, che si tratta di un Game Boy perfettamente funzionante e che è possibile utilizzarlo per giocarci.