La nuova Xbox potrebbe essere qualcosa di diverso, tra IA, ARM e portabilità?

In questi mesi si alternano visioni catastrofiche di una Xbox senza più divisione hardware, destinata a diventare un publisher third party, e idee sulla possibile nuova console che potrebbe presentarsi come qualcosa di diverso in termini di architettura, capacità e modalità di fruizione. Il piano di Sony, da questo punto di vista, sembra più chiaro, con la quasi certezza dell'uscita di una PS5 Pro che rinnoverà la piattaforma già presente sul mercato ma senza rivoluzionarla, cosa che d'altra parte non risulta più di tanto necessaria visto il successo che la macchina sta riscuotendo presso il pubblico, ma la visione di Microsoft è ben più nebulosa al momento. Considerando che non sembra esserci un vero refresh di mezza generazione al di là della possibile edizione digitale di Xbox Series X, si potrebbe determinare una sorta di discrepanza tra i piani di Sony e Microsoft.

D'altra parte, proprio il divario che si sta ampliando tra le vendite di PS5 e Xbox Series X|S potrebbe spingere Microsoft ad adottare una strategia differente, che potrebbe prevedere un lancio anticipato della console di prossima generazione, per poter sfruttare un qualche vantaggio in una mossa azzardata ma necessaria per cercare di recuperare delle quote di mercato, come successe con Xbox 360. È anche possibile che la prossima Xbox si presenti come qualcosa di diverso dalla semplice evoluzione lineare su base x86 che abbiamo visto con le ultime due generazioni, e ci sono alcuni indizi che lo potrebbero suggerire: anche la vociferata riorganizzazione effettuata di recente con l'assorbimento del team Xbox all'interno della divisione hardware generale di Microsoft potrebbe far pensare a una certa condivisione di tecnologie nei due ambiti.