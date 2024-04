PS1: modder ha trasformato un raro controller in una console funzionante

Un modder giapponese ha trasformato un raro controller di PS1 in una console portatile completamente funzionante. Naturalmente in una PS1. Hairo Satoh, haihaisb su Instagram , questo il nome del modder, ha condiviso la sua opera con i suoi seguaci, che sono rimasti incantati. Da notare che è solito moddare il Game Boy originale, ma questa volta ha deciso di cambiare completamente hardware e produttore.

Un grande lavoro

Un'altra immagine del controller moddato

Il controller usato è il Roulette della Takara, lanciato nel 2001 solo in Giappone, insieme al videogioco Game Of Life.

Come il nome fa intuire, il Roulette aveva una ruota nel mezzo, usabile durante i giochi che lo supportavano. Proprio nella sezione della ruota, Satoh ha messo uno schermo LCD.

La mod include anche uno slot SD, il controllo del volume, due casse stereo e una porta USB-C con cui ricaricare la batteria interna. Purtroppo non c'è la doppia levetta analogica. Evidentemente era una modifica troppo complicata, anche per un modder con grande esperienza.

Naturalmente l'oggetto non è in vendita, per quanto possa fare gola a qualcuno.