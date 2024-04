Rayman 3: il remake amatoriale in Unreal Engine ci fa sognare un nuovo capitolo

Rayman Legends , l'ultimo capitolo maggiore, risale infatti al 2013 e, nonostante l'ottima accoglienza della critica, non ha mai avuto un successore.

Un progetto interessante

Difficile dire se Ubisoft stia lavorando a qualcosa di relativo a Rayman, ma ora abbiamo almeno questo tentativo di remake sviluppato da un fan che su YouTube si fa chiamare Marked as Unreal.

Il nostro ha fatto capire che il progetto è ancora all'inizio, ma quello che si può vedere sembra essere davvero ben fatto. Certo, difficile dire se da solo riuscirà a rifare l'intero gioco.

Rayman 3: Hoodlum Havoc è un eccellente platform 3D lanciato nel 2003 su GameCube, PlayStation 2, Xbox e PC. Graficamente era molto bello, ma gli anni si fanno sentire, quindi un remake non è una cattiva idea. Il filmato pubblicato da Marked as Unreal mostra un mondo di gioco molto più dettagliato, naturalmente.

Per chi se lo stesse chiedendo, il remake non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Vedremo inoltre se l'autore troverà qualche collaboratore per lavorarci.