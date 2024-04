The Elder Scrolls Online: oltre 2 miliardi di dollari generati in 10 anni, è un successo

In questo periodo, The Elder Scrolls Online celebra i suoi 10 anni di attività, che per un live service sono già un obiettivo importante, che dimostra come il gioco sia probabilmente un successo, ma la questione è confermata anche dai numeri svelati dagli sviluppatori, con oltre 2 miliardi di dollari generati.

La cifra si riferisce alla quantità di denaro spesa finora dai giocatori all'interno del mondo di The Elder Scrolls Online, in base a quanto riferito dal director Matt Firor, che ha voluto far capire come, anche se non se ne parla spesso, The Elder Scrolls Online è "uno dei live service di successo".

In effetti, al di là delle espansioni e novità in termini di contenuti, non ci siamo soffermati più di tanto a valutare l'effettivo impatto del gioco nel panorama dei live service, ma sembra che anche il titolo di Zenimax Online possa rientrare nella cerchia dei titoli live service che hanno raggiunto traguardi importanti.