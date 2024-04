Apple istruisce la sua IA: milioni di immagini e di dollari nell'accordo con Shutterstock

Questa collaborazione permetterà ad Apple di utilizzare milioni di immagini per allenare i propri modelli di IA, seguendo l'esempio di altre grandi aziende tecnologiche come Google, Meta e Amazon, in una strategia considerata cruciale per potenziare le capacità dell'intelligenza artificiale visiva dell'azienda californiana.

Apple ha deciso di compiere uno degli investimenti più consistenti della sua recente storia nel campo dell'intelligenza artificiale, rivolgendosi a Shutterstock per l' addestramento della propria IA .

Questo passo sembrerebbe la naturale conseguenza di precedenti trattative tra Apple e varie case editrici, volte a ottenere contenuti da articoli di giornale per l'addestramento dei suoi modelli di linguaggio avanzati (LLM). Conde Nast, IAC e NBC sono alcune delle entità coinvolte in queste trattative.

Sebbene non sia la prima volta che si raggiunga un'intesa del genere, ciò che risulta interessante è che, secondo quanto riportato da Reuters, Apple avrebbe stretto l'accordo con Shutterstock successivamente al lancio di ChatGPT alla fine del 2022.

Secondo quanto è stato riferito, Apple ha concluso un accordo con Shutterstock per ottenere la licenza della sua vasta raccolta di immagini e video . Nonostante non siano stati divulgati dettagli precisi sull'entità dell'accordo, si stima che l'azienda abbia accettato di versare a Shutterstock una somma compresa tra 25 e 50 milioni di dollari.

Come rimettersi "in pari"

È probabile che Apple annunci significativi progressi nell'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei suoi sistemi operativi durante la conferenza WWDC 2024 di giugno

Nonostante Apple abbia ricevuto critiche per il ritardo nell'adozione delle soluzioni di IA generativa, negli ultimi anni sono emersi segnali di miglioramento, come una predizione dei termini più accurata e una migliore traduzione da parte di Siri.

Apple, come di consueto, si impegnerà a mantenere alti gli standard di privacy degli utenti, anche nell'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale.

A tale scopo, l'azienda di Cook ha recentemente annunciato l'intenzione di sviluppare modelli di linguaggio avanzati che sfruttino completamente la tecnologia on-device, riducendo così al minimo la necessità di calcolo in cloud e mitigando i rischi per la privacy.

Si mormora poi che la prossima generazione di processori iPhone includerà motori neurali notevolmente potenziati, probabilmente in grado di eseguire piccoli LLM localmente.

I risultati di questo impegno dovrebbero diventare evidenti soprattutto durante la WWDC 2024 del prossimo giugno e, in particolare, nell'autunno con il lancio dei prossimi sistemi operativi per dispositivi mobili e PC, tra cui iOS 18 che dovrebbe presentare un'importante integrazione dell'IA.