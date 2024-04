NES: giochi sigillati venduti per cifre enormi su Ebay

Alcuni giochi per NES ancora sigillati sono stati venduti per cifre enormi su Ebay. Ad esempio, una copia di Castlevania ha superato i 90.000 dollari di valore. Le aste sono state individuate da Chris Kohler di Digital Eclipse, studio specializzato nella creazione di documentari in forma videoludica come il recente Llamasoft: The Jeff Minter Story o The Making of Karateka.

Stando a Kohler, l'origine dei rari giochi sarebbe una vendita di proprietà a Dallas, in Texas: "Sembra che sia avvenuto un piccolo evento nel mondo del collezionismo nelle ultime settimane. Pare che un paio di persone abbiano vinto alla lotteria con una vendita di proprietà nella zona di Dallas e siano venute via con alcuni incredibili giochi sigillati che sono stati venduti a prezzi enormi."