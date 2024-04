Assassin's Creed Mirage: patch in arrivo il 9 aprile, porta vari miglioramenti

Intanto, vediamo le diverse dimensioni del download per ogni piattaforma:

Si tratta dell' update 1.0.8 , destinato soprattutto ad apportare alcune correzioni al gioco e sistemare bug, ma si tratta comunque di un aggiornamento di notevole importanza per tutte le console e PC.

Ubisoft ha annunciato il prossimo arrivo di una nuova patch per Assassin's Creed Mirage che verrà messa a disposizione nella giornata di domani, 9 aprile, su tutte le piattaforme su cui è presente il gioco in questione e che porterà diverse correzioni .

Diversi aggiustamenti

Assassin's Creed Mirage riesce a tornare alle atmosfere originali

Si tratta di un aggiornamento correttivo, in gran parte, che porterà a una maggiore stabilità il software correggendo vari problemi rilevati in questi mesi in Assassin's Creed Mirage.

Tra gli interventi c'è una correzione al funzionamento di DualSense Edge anche su PC, una corretta visualizzazione e utilizzo dei salvataggi utilizzando la sfida Full Synchronization e un aggiustamento nell'uso di alcuni potenziamenti per l'equipaggiamento.

In generale, diverse correzioni sono state applicate alla sfida Full Synchronization, su cui gli sviluppatori si sono concentrati in questo particolare update, ma non è l'unico elemento toccato dalla patch.

Tra gli altri ci sono anche le correzioni al tracking della raccolta di libri nel New Game Plus, la correzione di un bug che poteva emergere nello scontro con Al Anga e alcuni altri aggiustamenti minori.

In precedenza, una patch ha portato modalità permadeath e trasmogrificazione, mentre vi ricordiamo la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage.