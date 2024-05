Call of Duty: Black Ops 6 arriva anche su PS4 e Xbox One, lo conferma lo store di Microsoft

Come possiamo vedere nell'immagine che trovate qui sotto, accanto alla breve "descrizione" del gioco, che per il momento rimanda all'evento di presentazione di Xbox del prossimo mese, è riportata la sezione delle piattaforme dove sarà riproducibile il gioco, che per l'appunto include anche Xbox One. Insomma, manca ancora un annuncio ufficiale, ma a questo punto si tratta di una semplice formalità.

Microsoft ha aperto la pagina ufficiale di Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Store, grazie alla quale apprendiamo che il gioco arriverà anche su Xbox One (e dunque anche su PS4) , confermando la natura cross-gen del nuovo capitolo della serie suggerita da alcune indiscrezioni dei giorni scorsi.

Maggiori dettagli il prossimo mese

Se da una parte PS4 e Xbox One hanno ormai 11 anni di carriera, è anche vero che in tantissimi giocatori ancora non hanno fatto il passaggio alle console di attuale generazione. Giusto per rendere bene l'idea, quasi la metà dei giocatori di Call of Duty attivi su PlayStation gioca ancora su PS4. Da questo presupposto è facile capire il perché Activision tenga ancora in grande considerazione le piattaforme di vecchia generazione.

Un'immagine dell'Xbox Store, che conferma che Call of Duty: Black Ops 6 sarà anche su Xbox One

Per il momento comunque non sono noti ulteriori dettagli ufficiali su Call of Duty: Black Ops 6, in attesa dell'evento di presentazione fissato subito dopo il termine dell'Xbox Games Showcase delle 19:00 italiane del 9 giugno. Nel frattempo è trapelata in rete un'immagine che conferma l'arrivo della tradizionale Vault Edition del gioco. Mentre pare che a breve sarà disponibile un pacchetto crossover a tema Fallout per i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone.