MultiVersus su Steam ha registrato oltre 100.000 utenti simultanei, ma non tutti i giocatori sono soddisfatti

Nello specifico parliamo di 114.515 utenti contemporanei, quasi il 50% in meno rispetto a quelli registrati al lancio della beta due anni fa, ma va detto che ora il picchiaduro free-to-play non può avvalersi dell'effetto novità, dunque parliamo di numeri quantomeno positivi, anche semplicemente paragonandoli ad altri giochi free-to-play pubblicati in tempi recenti.

Non tutti sono contenti del nuovo MultiVersus

Se i numeri di affluenza sono alti, quelli delle recensioni su Steam non sono del tutto positivi. Siamo ben lontani da un review bombing in piena regola, sia chiaro, ma comunque parliamo di solo il 65% di commenti positivi dal rilancio del titolo che hanno abbassato la media delle valutazioni degli ultimi 30 giorni a "Nella Media".

La versione di Joker di MultiVersus

Le critiche più diffuse sono relative ad alcuni cambiamenti alle meccaniche di gameplay e ai sistemi di monetizzazione, a quanto pare non graditi da tutti. Altri ancora citano problemi di telecamera, oppure un ritmo di gioco più lento, o ancora bug, crash e altre magagne non presenti nella versione non definitiva lanciata nel 2022, tanto che ci afferma che ora MultiVersus "sembra più una beta rispetto a quando era in beta".

"Questo gioco avrebbe potuto essere fantastico, ma la decisione di rallentare il gameplay e di NON correggere i bug della beta sarà la sua rovina. Che peccato.", afferma DJSpaps.

"Nella beta, il gioco era ragionevolmente veloce e, sebbene alcune cose avessero bisogno di essere perfezionate, in generale era piuttosto piacevole da giocare. Allo stato attuale, il gioco sembra ancora più incompiuto di prima, ha introdotto più valute a pagamento e nel complesso è molto più lento e meno divertente da giocare. Penso che ci sia speranza per questo gioco, ma onestamente il ritorno alla beta lo renderebbe migliore di quanto non sia ora."