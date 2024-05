Sony ha rimosso l'intervista a Neil Druckmann dopo le polemiche sulle frasi mai pronunciate

Sony ha rimosso l'intervista a Neil Druckmann dopo le polemiche in merito alle frasi che sono state attribuite all'autore, ma che in realtà non ha mai pronunciato. In una nota, l'azienda ha spiegato l'accaduto e ha voluto scusarsi con co-presidente di Naughty Dog,

"Nel ricontrollare la nostra recente intervista con Neil Druckmann di Naughty Dog abbiamo trovato diversi errori e imprecisioni significative che non rappresentano la sua prospettiva e i suoi valori in merito ad argomenti come animazione, scrittura, tecnologia, intelligenza artificiale e progetti futuri", si legge nel messaggio di Sony.

"Ci scusiamo con Neil per aver travisato le sue parole e per qualsiasi impatto negativo questa intervista possa aver causato a lui e al suo team. In accordo con Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment abbiamo deciso di rimuovere l'intervista."