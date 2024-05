Gran Turismo 7 si espande con 5 nuove auto grazie al nuovo aggiornamento gratuito

Si tratta di un update ricco di novità, che introduce, ad esempio, eventi per i "Circuiti Mondiali" e una nuova opzione per Scapes. Il contenuto aggiuntivo più invitante tuttavia è rappresentato da 5 nuove vetture con cui sfrecciare nelle piste del gioco, che abbiamo elencato di seguito:

Le altre novità dell'aggiornamento

Oltre alle cinque auto sopracitate, la patch 1.48 di Gran Turismo 7 aggiunge la nuova opzione "Sposta la visuale in alto e in basso II", ha aggiunto il menu extra n.39 per il Café "Auto da corsa GT giapponesi" (dal Livello collezionista 48).

Inoltre, sono stati introdotti i seguenti nuovi eventi ai Circuiti Mondiali:

Coppa amatori europee 400 - Kyoto Driving Park: Yamagiwa

Sfida A/A giapponesi 450 - Autopolis International Racing Course: Circuito corto

Sfida A/P giapponesi 450 - Autodrome Lago Maggiore: Ovest

Campionato mondiale Turismo 800 - Circuit de Sainte-Croix: A

