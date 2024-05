PS5 sta vendendo più di PS4 in USA, Xbox Series X|S va peggio di Xbox One e 360

Ciò conferma gli ottimi numeri di vendita della console, nonostante nell'ultimo anno fiscale non sia stato raggiunto l'ambizioso obiettivo delle 25 milioni di unità stabilito inizialmente da Sony, successivamente abbassato a 21 milioni di unità e mancato di sole 200.000 unità. Per il prossimo anno fiscale (che termina il 31 marzo 2025) sono stimate 18 milioni di console vendute. Dal lancio a oggi, sono state vendute 59,3 milioni di unità di PS5 in tutto il mondo.

Stando ai dati di Circana condivisi dall'analista di mercato Matt Piscatella, PS5 ha venduto l'8% di unità in più rispetto a quanto fatto da PS4 nello stessa finestra di tempo, per quanto riguarda il mercato statunitense.

I dati hardware di aprile non sono positivi in USA

Al contrario, sempre secondo i dati di Circana, le vendite di Xbox Series X|S sono inferiori del 13% a quelle di Xbox One, "leggermente inferiori" a quelle di Xbox 360 e inferiori e superiori del 13% della prima Xbox. Purtroppo Microsoft non condivide da anni i numeri di vendita delle sue console, quindi non ci è dato sapere quante unità di Series X e S siano state effettivamente piazzate dal lancio a oggi.

Come riportato in precedenza, i dati di vendita del mercato USA di aprile hanno messo in evidenza un calo del 3% dei ricavi del mercato videoludico su base annuale, imputabile soprattutto al mercato hardware, che ha visto una decrescita del 43%, passando dai 368 milioni di dollari del 2023 ai 208 di quest'anno. Ciò può essere in parte motivato dall'inevitabile calo fisiologico di Nintendo Switch, ma anche quelle di PS5 e Xbox Series X|S stanno rallentando sensibilmente.