Circa la metà dei giocatori PlayStation gioca ancora ai Call of Duty su PS4

A quanto pare a molti videogiocatori PlayStation non interessa di fare il salto generazionale e stanno bene con la loro PS4. Almeno è così per gli appassionati della serie Call of Duty, che evidentemente non sentono alcun motivo di lanciarsi su PS5. Pensate che ben il 48% dei giocatori degli sparatutto militari di Activision Blizzard su PlayStation, gioca ancora sulla vecchia console, come riportato dall'informatore Tom Henderson, di solito ben informato sulle cose di Call of Duty.

Sarà per questo che il nuovo Call of Duty: Black Ops 6 arriverà probabilmente anche sulle console di vecchia generazione, almeno stando alle voci, e che probabilmente la serie le supporterà ancora a lungo. Come farsi sfuggire una simile massa di utenti? Activision non può certo dire a metà dei suoi giocatori che non gli darà più il loro amato COD. Non sarebbe per nulla saggio dal punto di vista finanziario.