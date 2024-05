Xbox finanzia il primo gioco di Hundred Star, nuovo team degli autori di Batman Arkham, per un report

Secondo quanto riferito da Exputer, in base a non meglio specificate fonti interne, sembra che Microsoft Xbox abbia siglato un accordo di partnership con Hundred Star, il nuovo team creato dai fondatori di Rocksteady nonché autori della trilogia di Batman Arkham, per finanziare il primo gioco da parte del nuovo studio.

Non ci sono ancora informazioni sul gioco in questione, che di fatto non è ancora stato annunciato, ma secondo il report di eXtas1s, leaker che in precedenza si è dimostrato alquanto affidabile, sembra che questo sia in sviluppo, un progetto piuttosto ambizioso e realizzato con finanziamenti e supporto di Xbox Game Studios.

Per il resto, quello che è trapelato riguarda un progetto tripla A, single player, di genere action adventure e costruito su Unreal Engine 5, dunque un insieme di caratteristiche indubbiamente interessanti.