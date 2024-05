Ripout è finalmente disponibile, con mostri enormi e tanta azione

L'editore 3D Realms ha pubblicato il trailer di lancio dello sparatutto cooperativo in prima persona Ripout, che si presenta pieno di mostri enormi e tanta azione spietata. Il filmato inizia proprio con una di queste creature che parte all'attacco e viene crivellata di colpi, uccidendo diversi soldati sulla sua strada. Quindi viene uccisa con un'arma particolare, la pet gun, che non definiremmo proprio pucciosa come il nome potrebbe suggerire, ma che sembra essere molto efficace (è una specie di pistola spara alien). Il video prosegue con un veloce montaggio di sequenze di gameplay, che ben rendono le atmosfere fantascientifiche del titolo.

Ripout catapulta i giocatori in un'odissea spaziale all'interno di astronavi abbandonate, invase da creature mutanti. I giocatori dovranno combattere per sopravvivere, usando il bottino raccolto nelle loro sortite per combattere. Riusciranno a trovare un rifugio sicuro per loro e per le loro armi viventi? O faranno la fine degli altri esseri umani?