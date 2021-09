Far Cry 6: un nuovo trailer fa la panoramica del gioco

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Far Cry 6 per fare ai giocatori la panoramica di ciò che li aspetta nel gioco. Il video è anche un'ottima occasione per mostrare un po' di gameplay inedito, che non fa mai male, e per svelare qualche altro dettaglio sulla storia. Occhio alle anticipazioni, quindi, se volete arrivare vergini al lancio.

In Far Cry 6 ti unirai a moderni guerriglieri nei panni di Dani Rojas per sconfiggere il Dittatore yarano, Antón Castillo. Esplora questo lussureggiante mondo da solo o in co-op; prendi un'arma fai-da-te e scagliati contro i tuoi nemici.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2021 per PC, Xbox Series X e S, PS5, Xbox One, PS4 e Stadia. Sarà giocabile anche tramite l'abbonamento Ubisoft+. La versione PC è acquistabile esclusivamente sull'Epic Games Store e su Ubisoft Connect.

Prenotando il gioco si otterrà il pack Libertad come bonus. Quest'ultimo comprende l'outfit Libertad per Chorizo e Discos Locos, un lancia dischi con musica di qualità evidentemente scarsina, visto che è letale.