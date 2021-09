PS5: le acquisizioni di team sono focalizzate su "qualità e unicità", parola di Hulst

Hermen Hulst ha condiviso la propria visione sulle acquisizioni di nuovi team, spiegando che "ciò che conta è la qualità e l'unicità delle esperienze videoludiche". L'affermazione segue l'annuncio dell'ingresso di Firesprite nei PlayStation Studios, dopo l'ingresso di Housemarque e Nixxes.

Precisamente, parlando ai microfoni di GamesRadar, Hermen Hulst afferma: "Conosco molto bene le persone che fanno parte dei team che abbiamo acquisito di recente, quindi so di cosa sono capaci e so anche su cosa stanno lavorando. Questo rapporto privilegiato che ho mi dà molta fiducia nei giochi che verranno pubblicati da questi team, che sono davvero forti, e sono molto in stile PlayStation Studios in termini di qualità alla quale puntiamo di norma: siamo sempre alla ricerca di giochi migliori ma anche dell'unicità delle esperienze".

PlayStation Studios e Firesprite

"Si tratta della qualità e dell'unicità delle esperienze di gioco. Il fatto che siano sorprendenti... sì, forse per il mondo esterno, ma forse non per le persone che ci hanno lavorato, che hanno visto Firesprite crescere, e li hanno visti aggiungere talento, ed essere in grado di attrarre i migliori talenti del settore, il che dimostra una cultura interna davvero forte e molto inclusiva e molto accogliente".

Hulst afferma infine che "Ora è il momento giusto per portarli nella famiglia e raddoppiare alcune delle incredibili opportunità sulle quali possiamo collaborare". Pare quindi che, per Sony, Firesprite sia un ottimo modo per aggiungere qualità e unicità al portfolio di giochi first party. Sappiamo anche che Firesprite sta lavorando a diversi progetti, non solo a uno.