FIFA 22: il trailer della modalità Pro Club

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo trailer dell'attesissimo FIFA 22, per mostrare il ritorno della modalità Pro Club, consentendo di darle finalmente un'occhiata più da vicino.

Trovate il video in testa alla notizia. Sul sito ufficiale del gioco sono inoltre stati forniti tutti i dettagli in merito, che potete leggere qui di seguito:

Partite al volo con gli amici

I giocatori di Pro Club sanno bene che non è sempre facile trovare ogni volta 10 compagni contemporaneamente in sala d'attesa con cui giocare. Per questa ragione, la nuova esperienza con le partite al volo ti permette di collaborare con un massimo di 4 amici o compagni di squadra recenti prima di cercare una partita al volo. Grazie a questa modifica ora il tuo Pro può ottenere PE giocando con i compagni di squadra del tuo club, senza però influire sullo storico del tuo club. Puoi anche giocare con gli amici di altri club senza dover uscire dal tuo.

Quando giochi le nuove partite al volo, dovrai selezionare il tuo stile di gioco prima di cercare una partita. Il tuo stile di gioco determinerà il tuo ruolo preferito. Per esempio, selezionando uno stile di gioco ATT ti ritroverai in una partita dove potrai giocare come attaccante (ATT, AS o AD). Non ti sarà assegnata una posizione che non corrisponda al tuo ruolo in campo.

L'host della sala d'attesa può scegliere di attivare l'opzione Aggiungi compagni di squadra, che tenterà di inserire in sala d'attesa altri giocatori, permettendoti di conoscere e giocare con nuovi compagni.

Noterai anche una nuova serie di divise disponibili in esclusiva per le partite al volo. Queste nuove divise, insieme all'esperienza e all'atmosfera degli stadi rinnovata, ti daranno un assaggio delle opzioni di personalizzazione in arrivo (maggiori informazioni in basso).

Crescita giocatore

In Pro Club potrai giocare e ottenere esperienza (PE) in tutte le partite, fatta eccezione per quelle di allenamento. Quindi, che tu stia giocando partite al volo, di campionato, di coppa o anche solo amichevoli contro club rivali, potrai continuare a far avanzare il tuo Pro virtuale fino al livello massimo di 25.

Le azioni di gioco eseguite in partita e la valutazione partita del tuo Pro virtuale contribuiscono ai PE totali guadagnati nel match. Al termine della partita comparirà un riepilogo di queste informazioni, con una lista dettagliata di tutte le azioni eseguite e dei PE totali ottenuti. I giocatori potranno vedere chiaramente quali sono le azioni che assegnano PE (passaggi, contrasti, parate, ecc.), quanti ne assegnano e quanto contribuiscono al raggiungimento del livello successivo.

Oltre all'analisi post partita sulla crescita in PE dei giocatori, anche le schermate delle prestazioni dei singoli sono state migliorate. Ora potrai vedere le mappe di calore individuali e un'ampia serie di statistiche suddivise per categoria, inclusi possesso palla, tiri, passaggi, difesa, parate e un riepilogo generale. I giocatori possono sfruttare queste informazioni per analizzare le azioni della propria squadra e quelle degli avversari durante la partita in corso.

Come negli anni precedenti, accumulando PE e salendo di livello con il tuo Pro virtuale, riceverai punti abilità utilizzabili per personalizzare il tuo Pro e il tuo stile di gioco. In FIFA 22 puoi personalizzare ulteriormente i tuoi Pro virtuali con specialità e archetipi.

Benefici

Le specialità sono un nuovo modo per migliorare il tuo Pro virtuale, e ti consentono di perfezionare ulteriormente il tuo stile di gioco.

Ogni Pro virtuale inizia con uno slot specialità sbloccato, che può essere assegnato a una delle 3 specialità iniziali. Da qui, avanzando nel gioco, otterrai almeno una nuova specialità per livello e sbloccherai slot aggiuntivi una volta raggiunti i livelli 9 e 19. Questo significa che quando il tuo Pro arriverà al livello massimo, potrai scegliere tra un massimo di 26 diverse specialità da assegnare ai tuoi 3 slot specialità.

Ecco quali sono tutte le specialità e il loro effetto:

Specialità in attacco

Tiratore dalla distanza: aumenta la precisione e la potenza dei tiri dalla lunga distanza. Assegna la caratteristica Tiro di precisione e l'abilità 5 stelle piede debole.

Tiri al volo: aumenta la capacità di finalizzazione durante i tiri di prima intenzione o i colpi di testa. Assegna le caratteristiche Tiro di precisione e Colpo di testa potente e migliora l'abilità con il piede debole.

Terminale aereo: aumenta gli attributi per i colpi di testa sulle palle inattive (punizioni, angoli e rimesse laterali) per 5 secondi dopo che il gioco è ripreso e assegna la caratteristica Colpo di testa potente.

Attaccante letale: aumenta gli attributi di tiro durante gli ultimi 15 minuti e nei tempi supplementari. Assegna le caratteristiche Tiro di precisione e Colpo di testa potente e migliora l'abilità con il piede debole.

Macchina da gol: aumenta gli attributi di tiro per un breve periodo (15 minuti) dopo aver segnato un gol. Assegna le caratteristiche Tiro di precisione e Colpo di testa potente e migliora l'abilità con il piede debole.

Risposta veloce: aumenta gli attributi di tiro per un breve periodo (15 minuti) dopo aver subito un gol. Assegna le caratteristiche Tiro di precisione e Colpo di testa potente e migliora l'abilità con il piede debole.

Specialità per creazione occasioni

Passaggi vincenti: aumenta gli attributi per i passaggi per un breve periodo (15 minuti) dopo aver servito un assist e assegna la caratteristica Passaggi a effetto.

Dribbling esperto: migliora il dribbling e le mosse abilità durante i dribbling e assegna la caratteristica Talento naturale.

Specialista da fermo: migliora le capacità sulle palle inattive. Assegna le caratteristiche Rimessa lunghissima e Specialista sui calci piazzati.

Primo controllo: migliora il tuo controllo di palla, l'accelerazione e la velocità dello scatto dopo il primo controllo.

Passaggio calibrato: migliora la precisione (visione) dei passaggi filtranti e dei passaggi filtranti morbidi. Assegna la caratteristica Effetto e l'abilità 5 stelle piede debole.

Passaggi precisi: aumenta la velocità e la precisione dei passaggi normali (passaggi corti + passaggi lunghi) e assegna la caratteristica Effetto e l'abilità 5 stelle piede debole.

Infaticabile: assegna le caratteristiche Nuovo vigore e Roccia.

Cross precisi: migliora la precisione e la capacità di effettuare i cross e assegna la caratteristica Effetto e l'abilità 5 stelle piede debole.

Specialità in difesa

Muro: aumenta gli attributi difensivi negli ultimi 15 minuti + tempi supplementari di una partita. Ultimo baluardo: aumenta gli attributi difensivi quando difendi come ultimo uomo.

Chiusura: aumenta gli attributi difensivi per un breve periodo (15 minuti) dopo che la tua squadra ha segnato un gol.

Concentrazione: aumenta gli attributi difensivi per un breve periodo (15 minuti) dopo che la tua squadra ha subito un gol.

Rubapalloni: aumenta la velocità quando si usa affronta o affronta in corsa e migliora la capacità nei contrasti.

Forza fisica: aumenta forza, controllo di palla ed elevazione nei contrasti di spalla, durante la protezione della palla o nei colpi di testa.

Specialità portiere

Saracinesca POR: aumenta gli attributi del POR negli ultimi 15 minuti + tempi supplementari di una partita.

Uscita rapida POR: aumenta la velocità del POR quando scatta o nelle uscite.

Riflessi felini POR: migliora i riflessi e la reattività del POR quando para.

Uno contro uno POR: migliora le capacità del portiere nell'uno contro uno per 5 secondi.

Allungo POR: migliora la capacità di parare i tiri dalla distanza.

Padronanza palle inattive POR : migliora gli attributi del POR sulle palle inattive (rigori, punizioni, angoli e rimesse laterali) per 5 secondi dopo che il gioco è ripreso.

Archetipi

Un'altra novità di FIFA 22 sono gli archetipi, importanti aumenti degli attributi che ti aiutano a creare, personalizzare ed esaltare l'identità del tuo Pro virtuale in campo.

Gli archetipi si acquisiscono tramite i punti abilità e si trovano al termine dei vari rami dell'albero delle abilità. Puoi utilizzare fino a 3 archetipi, a seconda di come decidi di assegnare i punti abilità.

Personalizzazione squadra

Uno dei feedback più frequenti che abbiamo ricevuto dalla community di Pro Club riguarda le opzioni di personalizzazione della squadra. Quest'anno abbiamo ampliato le possibilità di personalizzazione della squadra come mai prima d'ora.

In FIFA 22, i tecnici potranno personalizzare i seguenti aspetti:



Divisa e stemma

Deformazione

Stadio di casa

Soprannome squadra (nome telecronaca)

Tifo

Tema stadio (striscioni)

Colore stadio

Colore seggiolini

Colori linee del campo

Deterioramento campo

Colori campo

Modello campo

Motivo reti

Forma della rete

Trama della rete

Brano gol

Cori dei tifosi

Il nostro obiettivo con la personalizzazione della squadra è aiutarti a creare e personalizzare una squadra e un design unici che tutti i tuoi giocatori siano fieri di rappresentare.

Un campo per tutti

Abbiamo aggiunto una maggiore varietà alla procedura di creazione del Pro virtuale, che ti permette di esprimerti al meglio creando un Pro di sesso maschile o femminile. A prescindere dal tipo di Pro che scegli di creare, in campo si affronteranno tutti alla pari, infatti la personalizzazione estetica non avrà alcun impatto aggiuntivo sul gameplay.