Xbox Game Pass conferma due nuovi giochi indie disponibili al lancio nel catalogo, questa estate

Xbox Game Pass aggiunge altri due giochi indie alla lista di quelli già confermati come in arrivo questa estate al day one all'interno del catalogo del servizio: si tratta di SteamWorld Heist 2 e Magical Delicacy.

Per quanto riguarda il primo, si tratta di un gioco già alquanto conosciuto: il suo lancio diretto su Game Pass era stato comunicato già in precedenza, ma viene ribadito nel nuovo trailer diffuso in questi giorni, che consente anche di dare un'occhiata più approfondita al gameplay.

Il secondo è invece una sorpresa, per quanto riguarda il servizio su abbonamento di Microsoft: il suo lancio in Game Pass è stato infatti svelato proprio in queste ore, in corrispondenza del trailer di presentazione che svela la data di uscita.