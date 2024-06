Intel Lunar Lake: x86 può ancora competere con Arm?

Tra i protagonisti del Computex 2024 c'è sicuramente Lunar Lake , il nuovo SoC targato Intel che farà capolino sul mercato nel terzo quadrimestre dell'anno. Dopo le tante voci che si sono rincorse negli ultimi mesi, Intel ha finalmente offerto un primo sguardo abbastanza completo sulle caratteristiche dei suoi nuovi processori. L'obbiettivo dell'azienda californiana è quello di consegnare un chip che sia in grado di competere con Snapdragon X Elite di Qualcomm e, perché no, con i più quotati processori di Apple Silicon. Ma l'architettura x86 può ancora competere con Arm? Secondo Intel, la risposta è affermativa e tutto questo grazie al nuovo design di Lunar Lake.

La risposta all'architettura Arm

La costruzione di Lunar Lake

Abbiamo già parlato delle caratteristiche generali dei SoC Lunar Lake, che descrivono in parte la rivoluzione messa in campo dalla nuova proposta di Intel. La casa di Mountain View ha adottato un design system-on-chip completamente rivisto, che aumenta sostanzialmente le dimensioni del chip e quadruplica le prestazioni, soprattutto sul versante dell'intelligenza artificiale.

La strategia per contrastare Arm parte proprio da qui e il primo grande cambiamento portato in dote dai nuovi Lunar Lake è nei chip LPDDR5X-8500 da 16 e 32 GB saldati direttamente sul package. La memoria non è unificata ma riduce comunque la latenza e il consumo, comunicando su quattro canali a 16 bit con una larghezza di banda che sfiora i 10 GT/sec per ogni modulo. Stando a Intel, questa soluzione comporta un risparmio di energia del 41% rispetto a Meteor Lake.



La memoria sul package di Lunar Lake

Sebbene la memoria non sia unificata, una sorta di cache da 8 MB condivisa tra CPU, GPU e NPU dovrebbe ulteriormente contribuire a snellire l'accesso ai dati, abbassando a sua volta la latenza e riducendo ancora una volta i consumi.