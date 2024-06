Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition è in prenotazione su Amazon Italia: svelti prima che termini

Sono aperta su Amazon Italia le prenotazioni per Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition in versione PS5 e Xbox Series X. Il gioco costa 99.99€ e la data di uscita è per ora fissata per il 31 dicembre 2025: ovviamente è una data segnaposto in attesa che Konami annunci quella ufficiale. Il fatto che l'edizione da collezione sia stata presentata fa pensare che un annuncio non sia lontano. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero pagherete il prezzo più basso apparso sulla piattaforma tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. Va inoltre sottolineato che spesso le edizioni da collezione sono in numero limitato, quindi se vi interessa conviene fare la prenotazione prima che terminino.