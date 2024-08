Un nuovo gioco in arrivo su Xbox Game Pass potrebbe essere stato svelato in anticipo

L'insider eXtas1s è tornato alla carica, lanciando una nuova indiscrezione su uno dei potenziali giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nelle prossime settimane, forse già ad agosto. In questo caso si tratta di Expeditions: A MudRunner Game, una simulazione di guida di Saber Interactive che porta il giocatore a esplorare ambienti naturali, dall'Arizona ai Carpazi, a bordo di una grande varietà di veicoli da sterrato alla ricerca di rovine e tesori.

Secondo le informazioni della "gola profonda" il gioco potrebbe arrivare nel catalogo del servizio di Microsoft "molto presto", se non già durante il mese di agosto "se i calcoli sono corretti". Non sappiamo di quali calcoli stia parlando ad essere sinceri, ma va detto che eXtas1s in tempi recenti ha lanciato diverse soffiate relative a nuove aggiunte del Game Pass che si sono rivelate azzeccate, come quelle di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Mafia: Definitive Edition, dunque è probabile che anche in questo caso abbia fatto centro.