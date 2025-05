Meta lavora su occhiali IA "Super-Senzienti" con riconoscimento facciale, in barba alla privacy

Meta, secondo quanto riportato da The Information, sta concentrando i propri sforzi sullo sviluppo di un software di visione "super-senziente". Questa tecnologia ambiziosa mira a dotare i futuri dispositivi dell'azienda, in particolare due paia di occhiali intelligenti attualmente in fase di sviluppo con i nomi in codice di due aperitivi Aperol e Bellini, di una capacità avanzata di interpretare l'ambiente circostante.

Parallelamente, si apprende di una riorganizzazione interna dei processi di valutazione dei rischi per la privacy e la sicurezza, indicando una volontà di accelerare il rilascio di nuovi prodotti innovativi.