Nintendo potrebbe aumentare il prezzo di Nintendo Switch 2 per via dei dazi di Trump, come spiegato dal CEO

Il prezzo di Nintendo Switch 2 non sembra essere stato scolpito nella pietra, almeno stando a quanto spiegato dal presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, che ha spiegato come stia combattendo per evitare che i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump causino aumenti indesiderati. Quella di Nintendo è una situazione comune a tutti quelli che sono stati colpiti dal provvedimento ed esportano in USA.

Dazi vostri

Attualmente, la priorità della compagnia è quella di promuovere la console il più possibile. Comunque sia, Nintendo sta prestando grande attenzione ai dazi, che potrebbero andare a influenzare i prezzi di alcuni territori.

Furukawa ha spiegato che in base ai dazi e ai loro effetti, Nintendo potrebbe ritoccare il prezzo di Nintendo Switch 2, pur nella coscienza che un aumento potrebbe far calare la domanda negli Stati Uniti, soprattutto se i prezzi dei beni di prima necessità continueranno a salire, lasciando meno soldi nelle tasche degli americani.

Insomma, i dazi rappresentano un grosso problema per compagnie come Nintendo, che si trovano in una fase di profonda incertezza e che rischiano un indebolimento su quello che rimane il primo mercato console al mondo. Considerando la situazione già non proprio rosea dell'industria dei videogiochi, si tratta di un colpo che per molti potrebbe essere davvero duro da sopportare.

Comunque sia staremo a vedere come si evolverà la situazione e se quella attuale emergerà come la generazione di console con i prezzi più instabili della storia. Naturalmente, un aumento in USA non significa che lo stesso sarà praticato ovunque, tanto che in alcuni territori Nintendo Switch 2 potrebbe anche calare di prezzo con il tempo, se tutto andrà bene.