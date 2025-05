Bologna Game Farm: i vincitori della quarta edizione

Bologna Game Farm , acceleratore pubblico dell'Emilia-Romagna per il settore videoludico , è arrivato alla sua quarta edizione, portando qualche piccola novità rispetto agli anni passati. Per la prima volta, infatti, l'iniziativa ideata e coordinata dal comune di Bologna ha accolto team indipendenti provenienti da altre regioni italiane, risultato raggiunto grazie al contributo offerto dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy e di CTE COBO. Gli otto team selezionati hanno così ricevuto un contributo economico fino a 25.000€ ciascuno, oltre ad aver avuto accesso ad un prezioso programma di mentorship. Per la prima volta nella storia di BGF, inoltre, alcune delle lezioni si sono svolte a porte aperte al pubblico.

Darwake: Awakening from the Nightmare - Redraw Studios e LF Vision

Chi ha bazzicato l'ultimo Steam Next Fest si è probabilmente già imbattuto in Darwake: Awakening from the Nightmare, platform 2D dai toni decisamente oscuri. Per stessa ammissione del team di sviluppo, il riferimento principale è senza dubbio Limbo, indie intramontabile con cui Playdead ha fatto scuola. Giocandolo però ci è sembrato più vicino ai lavori di Amanita Design, nello specifico a Samorost, per quanto riguarda animazioni e gestione dei fondali, ma soprattutto Happy Game per il senso di forte inquietudine e immagini crude.

Darwake: Awakening from the Nightmare ha un carattere decisamente inqueitante

La storia segue le vicende del piccolo Darwin, bloccato in un sonno perpetuo e infestato da incubi. Come ogni cosa generata dalla mente umana, anche gli scenari orrorifici partoriti dal bambino hanno un significato, che deve svelare il giocatore, progredendo nell'avventura e risolvendo i numerosi rompicapi. Ad aiutarlo nell'impresa ci sarà un gufo (che indossa una maschera delle fattezze umane che trasmette pura angoscia), strumento essenziale per risolvere gli enigmi.

Per sapere qualcosa di più su Darwake: Awakening from the Nightmare ecco la sua pagina Steam.