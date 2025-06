La presunta Xbox portatile ufficiale sarebbe stata cancellata da Microsoft, per alcuni insider

Non c'è nulla di verificabile al momento, ma secondo il noto giornalista Tom Warren di The Verge, alcuni "insider" avrebbero confermato che la console Xbox portatile ufficiale sarebbe stata cancellata da Microsoft, che avrebbe deciso di adottare una strategia diversa per quanto riguarda la produzione hardware di questo tipo.

La console portatile in questione, che sarebbe dovuta essere una Xbox di nuova generazione in stile handheld, è stata menzionata spesso nelle voci di corridoio e in certi casi anche da alcune indicazioni sibilline da parte di Phil Spencer, sebbene non sia mai stata effettivamente annunciata.

Nei giorni scorsi è emerso che questa presunta console sarebbe stata "messa in pausa" da Microsoft, per concentrarsi su altre soluzioni, ma secondo Warren la questione si sarebbe tradotta in una vera e propria cancellazione del progetto.