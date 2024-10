Spider-Man 4 è stato confermato da Tom Holland, ecco quando inizieranno le riprese sul nuovo film Marvel/Sony

Come potete vedere nel video riportato qui sotto, la questione è avvenuta, come di consueto, con un simpatico siparietto tra il conduttore e l'attore che era intervenuto come ospite speciale durante la trasmissione.

Durante una recente puntata del The Tonight Show con Jimmy Fallon , Holland ha praticamente confermato il prossimo arrivo del film, che dovrebbe rappresentare il quarto capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno con il protagonista in questione, successivo a Spider-Man: No Way Home .

Spider-Man 4 "sta succedendo", è tutto pronto

"C'è una possibilità che Spider-Man 4 esista e che tu ritorni come protagonista?" Ha chiesto Fallon, a cui Holland ha risposto affermativamente, pur non dicendo praticamente nulla.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'attore non ha di fatto proferito alcuna parola, ma ha sorriso e annuito in maniera molto evidente, scatenando la gioia del pubblico per quella che sembra essere a tutti gli effetti la conferma di Spider-Man 4 in arrivo al cinema.

"Cosa vorresti sapere?" Ha poi chiesto l'attore, al che Fallon ha chiesto più precisamente: "Potresti confermarlo stasera?" E Holland ha risposto a questo punto più precisamente con "Sta succedendo", confermando a tutti gli effetti l'esistenza del film e la produzione in corso presso Marvel e Sony.

Non solo, l'attore ha anche dato qualche altra informazione riferendo che le riprese inizieranno "l'estate prossima", dunque nell'estate del 2025, e che ormai è "tutto pronto" e "ci siamo quasi".

Per il resto, non ci sono ancora informazioni sul nuovo film di Spider-Man ma possiamo aspettarci una ulteriore evoluzione delle avventure del personaggio come parte del Marvel Cinematic Universe, forse anche collegandosi in qualche modo a quello che verrà raccontato in Avengers: Doomsday.