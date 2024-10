Yoshimi Yasuda, presidente di Dragami Games, ha annunciato con un post su X che Lollipop Chainsaw RePOP riceverà presto nuovi, importanti contenuti finalizzati a coinvolgere un maggior numero di utenti.

"Abbiamo cominciato a pianificare e sviluppare alcuni nuovi, importanti contenuti per Lollipop Chainsaw RePOP!", ha scritto Yasuda. "Vogliamo essere sicuri che tutti desiderino giocare, dunque vi terremo aggiornati su queste novità e continueremo nel frattempo ad aggiungere costumi per Juliet."

Il presidente di Dragami Games non ha purtroppo fornito ulteriori dettagli in merito a questi aggiornamenti, dunque non è dato sapere se si tratterà di pacchetti gratuiti o a pagamento, né la natura dei contenuti in questione.

Stando alle supposizioni degli utenti, l'ipotesi più quotata è quella di una nuova modalità che possa rilanciare l'entusiasmo nei confronti di questa remaster, offrendo a vecchi e nuovi giocatori un'esperienza in qualche modo inedita: staremo a vedere.