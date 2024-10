Il team di The Day Before cancella il Kickstarter di Escape Factory ma annuncia subito un altro nuovo gioco

Forse in linea con il suo stesso nome, sembra che il team Fntastic continui ad agire in maniera totalmente estranea alla normalità, pertanto a questo punto non stupisce nemmeno tanto che il Kickstarter di Escape Factory, il gioco che era stato annunciato come grande ritorno dello studio solo il mese scorso, sia già stato cancellato e che sia stato addirittura già annunciato un altro nuovo gioco in lavorazione.

Probabilmente ricordare lo strano caso di The Day Before: presentato come un survival post-apocalittico di alto profilo e molto interessante, si è rivelato essere un prodotto ampiamente manchevole sotto molti aspetti e di certo lontanissimo dal gioco che era stato annunciato e presentato dal team, tanto da far nascere una polemica su una vera e propria truffa attuata dallo studio.

Il gioco è stato presto rimosso dal mercato e il team è stato chiuso poco dopo, ma a quanto pare questo non rappresentava la fine dell'avventura, come emerso più di recente.