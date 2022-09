Spider-Man: No Way Home, ecco cosa contengono le scene aggiuntive della versione estesa

Spider-Man: No Way Home tornerà nelle sale cinematografiche con una versione estesa, arricchita con undici minuti di scene aggiuntive. Ebbene, cosa contengono queste sequenze extra rispetto all'edizione originale del film? Occhio agli spoiler!

Un' introduzione con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield in cui i tre parlano della loro esperienza sul set. C'è anche una battuta di Holland che dice a Garfield di volergli bene, visto che nel film il suo personaggio e quello di Maguire rispondono con un "grazie" di fronte all'improvvisa manifestazione di affetto.

con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield in cui i tre parlano della loro esperienza sul set. C'è anche una battuta di Holland che dice a Garfield di volergli bene, visto che nel film il suo personaggio e quello di Maguire rispondono con un "grazie" di fronte all'improvvisa manifestazione di affetto. Qualche secondo extra per la scena dell' interrogatorio di Peter Parker a opera dell'agente Cleary, in cui viene chiesto al protagonista anche dell'incidente di Washington e della Scimmia Notturna.

di Peter Parker a opera dell'agente Cleary, in cui viene chiesto al protagonista anche dell'incidente di Washington e della Scimmia Notturna. La scena con Harry Holland , fratello di Tom, che interpreta un borseggiatore in fuga. Viene catturato da Spider-Man, ma visto che il segreto dell'eroe è stato rivelato la gente in strada comincia a fargli domande e a polemizzare.

, fratello di Tom, che interpreta un borseggiatore in fuga. Viene catturato da Spider-Man, ma visto che il segreto dell'eroe è stato rivelato la gente in strada comincia a fargli domande e a polemizzare. Peter torna a scuola e deve fare i conti con la sua identità rivelata. A un certo punto l'insegnante di ginnastica e i suoi compagni lo incitano ad arrampicarsi sul muro della palestra .

. Betty Brant intervista per il canale scolastico tre insegnanti di Peter, Flash, Ned e Peter stesso.

intervista per il canale scolastico tre insegnanti di Peter, Flash, Ned e Peter stesso. Peter, MJ e Ned si stabiliscono nella " cantina " del palazzo del Doctor Strange per lavorare alla cattura dei villain provenienti da un altro universo.

" del palazzo del Doctor Strange per lavorare alla cattura dei villain provenienti da un altro universo. Sono presenti sequenze extra per il podcast di J. Jonah Jameson .

. Matt Murdock e Happy Hogan stanno preparando una deposizione per il Damage Control, ma l'ex assistente di Tony Stark non fa che controllare il telefono e vede che Peter ha portato qualcuno in un suo appartamento. Matt gli dice di riporre il telefono e Happy gli chiede come abbia fatto a capire cosa stava facendo.

e stanno preparando una deposizione per il Damage Control, ma l'ex assistente di Tony Stark non fa che controllare il telefono e vede che Peter ha portato qualcuno in un suo appartamento. Matt gli dice di riporre il telefono e Happy gli chiede come abbia fatto a capire cosa stava facendo. Prima della battaglia finale, il Peter Parker di Tobey Maguire e quello di Andrew Garfield parlano di come siano fortunati i loro vecchi nemici ad avere una seconda possibilità.

e quello di parlano di come siano fortunati i loro vecchi nemici ad avere una seconda possibilità. Un'ultima scena extra con Betty Brant alla fine del film conferma che tutti si sono dimenticati di Peter Parker.

Se ancora non avete visto l'ultimo capitolo della saga con Tom Holland, prendete in seria considerazione l'ipotesi di recarvi al cinema dal 18 al 22 settembre per guardare la versione estesa di Spider-Man: No Way Home.