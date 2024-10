Le riprese di Avengers: Doomsday hanno un periodo di inizio fissato, svelato da fratelli Russo

Il nuovo film ufficiale degli Avengers all'interno del Marvel Cinematic Universe è Avengers: Doomsday , di cui si è tornati a parlare in occasione del San Diego Comic-Con, durante il quale i fratelli Russo hanno anche svelato il periodo di avvio delle riprese , che è stato comunicato in queste ore dalla rivista Collider.

Doctor Doom e gli altri

Ci aspettano dunque mesi in cui la comunicazione su Avengers: Doomsday comincerà a farsi più insistente, considerando che al momento non abbiamo molti dettagli né materiali sul nuovo film della serie Avengers.

Avengers: Doomsday, il logo

Inizialmente intitolato The Kang Dynasty, il film ha attraversato una fase di riprogettazione totale in seguito ai risultati deludenti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e soprattutto allo scandalo di cui è stato protagonista Jonathan Majors, che ha di fatto tolto di mezzo l'ingombrante figura di Kang il Conquistatore che doveva essere un fulcro nell'MCU del futuro.

Stephen McFeely è stato incaricato di scrivere la nuova sceneggiatura del film, mentre alla regia ci sono ancora una volta i rodati Fratelli Russo, che hanno ormai grande esperienza con i film Marvel, e che hanno svelato proprio l'informazione sull'avvio delle riprese nei giorni scorsi.

Per il momento, sappiamo che in Avengers: Doomsday assisteremo al ritorno di Robert Downey Jr. nel suo nuovo ruolo di Dr. Destino, oltre ai protagonisti del nuovo The Fantastic Four: First Steps.