Mario & Luigi Fraternauti alla carica ha avuto un cosviluppatore

Studi di supporto

Acquire è conosciuta in occidente soprattutto per due serie, quella Tenchu e quella Way of the Samurai. In realtà ne ha realizzate anche altre tre: quella Shinobido, quella No Heroes Allowed!/What Did I Do to Deserve This, My Lord e quella Akiba's Trip. Ha anche sviluppato il primo Octopath Traveler insieme a Square Enix, uno dei giochi di ruolo giapponesi più chiacchierati degli ultimi anni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ormai non è raro che i progetti videoludici più grossi vedano la partecipazione di diversi studi di sviluppo o di realtà esterne, considerando che è diventato difficilissimo riuscire a gestire tutti gli aspetti internamente. Così, intorno alle software house maggiori gravitano ormai delle realtà medio piccole che si sono specializzate nel dare loro supporto, arrivando anche a realizzare ampie fette dei titoli cui lavorano, come probabilmente è successo ad Acquire con Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, visto che è stato indicato come cosviluppatore.

Certo, dispiace vedere uno studio con un simile portfolio non avere progetti propri. Immaginiamo che non dispiacerebbe a nessuno giocare a un nuovo Tenchu, oppure avere una raccolta dei primi capitoli, magari rimasterizzati a dovere.